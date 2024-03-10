البرلمان يصوت على اعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على اعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي، بعد أن صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله تفضي بـ(سحب الثقة من رئيس الشبكة)".