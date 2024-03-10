"كراجات" وهمية تستغل الأرصفة وقطع الأراضي السكنية.. بغداديون يعانون

وبحسب المقطع المرسل إلى السومرية، فإن هؤلاء الأشخاص يقومون بأخذ جباية من كل شخص يركن سيارته قرب مستشفى الراهبات في الكرادة داخل وسط العاصمة، سواء في الشارع أو على الأرصفة أو حتى في قطعة أرض سكنية.يذكر أنه في نهاية العام الماضي، كشفت أمانة بغداد، عن خططها لانهاء ظاهرة المرائب (الكراجات) غير النظامية المنتشرة في العاصمة.وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الامانة محمد الربيعي في تصريح صحفي، إن "خططنا القادمة هي تنظيم عمل الكراجات وجعلها رسمية، من خلال إطلاق الأتمتة عليها، وتنظيمها بشكل الباوجرات او الدفع المسبق أو الدفع الإلكتروني بواسطة (Bos) أو بواسطة أفكار أخرى جديدة، اذ قدم لنا بعض الشباب والشركات المتطوعة مقترحات ذات قيم استثمارية أو تجارية ودراسات على شوارع نموذجية في بغداد، جزء منها في الكرخ والاخر في الرصافة التجارية، ويحظى ذلك بدعم كبير من امين العاصمة".وبين، أن "بعض الكراجات منظمة ومؤجرة من الأمانة، والبعض الآخر مؤجرٌ من مواطنين وتحول إلى بارك نموذجي، وبعض الباركات من شوارع عشوائية تنظم بالشكل الوقوف الإلكتروني أو الأتمتة أو الواوجر أو بالذكاء الاصطناعي المستخدم في كثير من الطرق، ووجود بعض الباركات بشكل عمودي حيث الاستثمار يكون فيها على شكل السمارات بارك التي ذكرت في دراساتنا، وتم طرحها إلى الوكيل الإداري، ودائرة العقارات، والدائرة القانونية، والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، حيث يمكن ان تتحول الباركات إلى المرحلة القادمة في 2024 إلى نحو أفضل".وأكد الربيعي، أن "الامانة تعجز عن تحديد مواقف السيارات الوهمية بسبب كثرة المركبات، بحسب إحصائيات وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة الذي وصل لأربعة ملايين سيارة في بغداد، وبوجود باركات كافية للوقوف، الامر الذي جعل التحديات كبيرة تقف أمام أمانة العاصمة لحل مشكلة الباركات الأفقية والعمودية في بغداد، لكن الأمانة لديها آلية معتمدة وقانونية لغلق المرائب غير الرسمية، عبر شنَّ حملات تقودها المديرية العامة للحراسات والأمن في الأمانة، وبرفقة القوة الماسكة للأرض والبلدية المعنية والمشخّصة، إضافة إلى الجهد الأمني الواسع للتخلص من هذه الظاهرة".