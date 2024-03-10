السوداني يختتم زيارة البصرة ويعود إلى بغداد.. هذا ما تضمنته

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عاد إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارته إلى محافظة البصرة التي استمرت يومين، والتي تضمنت افتتاح مصنع الدرفلة للحديد في الشركة العامة للحديد والصلب، المتوقف منذ العام 2003، بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً، بالإضافة إلى افتتاح مصنع سماد اليوريا بطاقة إنتاجية 1000 طن يومياً، ومصنع سماد الداب 500 ألف طن سنوياً، ولقاء محافظ البصرة ونائبيه ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، فضلاً عن ترؤس اجتماع خاص بمشروع تحلية مياه البحر بالبصرة، الذي يعد الأكبر في العالم".وتضمنت أيضاً "لقاء ممثلي فئات مختلفة من المتظاهرين في المحافظة، ولقاء السيد عبد العال الموسوي وجمع من وجهاء البصرة ورجال الدين وشيوخ العشائر في المحافظة، بالإضافة إلى إطلاق الأعمال التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع تطوير البنى التحتية في قضاء المدينة بمحافظة البصرة، أبرزها مدينة عز الدين سليم الطبية، والاجتماع برؤساء ومديري التشكيلات الإدارية في شمال البصرة، ناهيك عن لقاء جمع من أهالي ووجهاء قضاء المدينة".