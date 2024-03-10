عدسة السومرية في الحضرة الحنفية.. أجواء مراقبة هلال رمضان

يذكر أن ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، حدد أمس السبت، موعد مراقبة هلال شهر رمضان المبارك.وذكر بيان لهما ورد للسومرية نيوز، "نتشرف بدعوتكم لحضور مجلس مراقبة هلال شهر رمضان المبارك 1445هـ - 2024م في الحضرة الحنفية المباركة، يوم الأحد الموافق 2024/3/10م، في تمام الساعة 5:00 مساءً".ويستعد المسلمون في جميع أنحاء العالم لاستقبال شهر رمضان المبارك لسنة 1445 للهجرة، الشهر الذي يقوم فيه المسلمون بالصيام والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة، بالإضافة إلى توطيد الصلات الاجتماعية، إلى جانب المنافع الصحية للصيام التي تساعد في تجديد الجسم.