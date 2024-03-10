الوقف السني في العراق: لم نتحرَ هلال رمضان بعد

وقال الديوان لـ السومرية نيوز، "لم نعلن حتى الآن عن موعد رمضان.. إلى الآن لم نقم بتحري الهلال، نافياً الأنباء التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد".وأضاف، ان "بعض المواقع تداولت الانباء بناءً على الإعلان السعودي بأن يوم غد هو الأول من رمضان".يذكر أن المملكة العربية السعودية، أعلنت رسمياً أن يوم غد الاثنين هو الأول من شهر رمضان.وتداولت وكالات إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي انباءً تفيد بأن يوم غد هو الأول من رمضان، فيما قالت أخرى أن يوم الثلاثاء هو الأول من الشهر المبارك، وهو ما قام الديوان بنفيه.