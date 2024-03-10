العراق.. الوقف السني يعلن رسمياً موعد رمضان

وذكر الديوان في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الاثنين الموافق 11 اذار 2024 هو أول أيام غرة شهر رمضان للعام الحالي 1445هـ".يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت أن يوم غد الاثنين هو الأول من شهر رمضان.