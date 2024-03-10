نقابة الصحفيين تعلن تعليمات جديدة لتجديد هويات الأعضاء

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الأحد، عن تعليمات جديدة تخص تجديد هويات اعضاء النقابة لعام 2024.

وقالت النقابة في بيان، إنه "تتواصل في نقابة الصحفيين العراقيين اجراءات تجديد الهويات لاعضاء النقابة لعام 2024".

وأضاف البيان أن "الاجراءات المتبعة في ذلك وفقا لتعليمات"، موضحاً أن التعليمات تتضمن "اعفاء الزملاء من تولد 1949 نزولا من كتاب التأييد والاعتماد والملاك".

وتضمنت التعليمات أيضاً "اعفاء الزملاء من تولد 1959 نزولا من كتاب التأييد والملاك والاعتماد والاقتصار على نماذج من كتاباتهم لعام 2024، واعفاء الزملاء ممن ارقام هوياتهم من ( 5000) نزولا ومن كافة التولدات من كتاب التأييد والاعتماد والملاك".

ولفت البيان الى أن "الزملاء من خريجي الاعلام تقديم تأييد تخرج لعام 2024، وترفق نسخة (مصورة) من المستمسكات الثبوتية الحديثة (البطاقة الموحدة + بطاقة السكن) مع استمارة تجديد الهوية لجميع الزملاء".