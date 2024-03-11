نصف خارطة بغداد "حمراء".. ازدحامات كثيفة تشل شوارع العاصمة

السومرية نيوز-محليات



تنشر السومرية نيوز قائمة بابرز الازدحامات التي تشهدها العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، حيث تشهد العاصمة ازدحامات كثيفة جدا منذ يومين.

جسر وسريع الدورة لغاية نزلة الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم شارع وتقاطع المصافي شارع وجسر الطابقين لغاية ساحة الطابقين شارع قطر الندى متصلا بازدحام جسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعة شارع البياع من سريع المطار لغاية تقاطع الدرويش سريع المطار ازدحام طويل ومتصل مع ازدحام سريع القادسية وصولا لساحة الاحتفالات محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة جسر السنك وجسر باب المعظم وجميع الشوارع الفرعية في باب المعظم المحيطة بوزارة الصحة وكليات جامعة بغداد شوارع بور سعيد والثورة وصفي الدين الحلي التي تربط بين سريع القناة ومحمد القاسم ازدحام متصل من شارع البنوك ونفق النداء وصولا الى شارع المشاتل شارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفل

