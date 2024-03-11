طقس العراق اليوم.. الامطار تتربص بـ 7 محافظات وانخفاض الحرارة ليلًا

وبحسب معلومات راصدين جويين، فأن السحب تتشكل في البلاد بتأثير من منخفض جوي، فيما وصفت هذه السحب بانها سحب حملية ركامية وتتركز في مدن جنوب وشمال وبعض مدن الوسط.وتشير المعلومات الى ان موجة من الامطار ستشمل مدن الجنوب والفرات الاوسط وتنتهي مساء او ليل الاثنين مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بعدة درجات، وستكون الاجواء اكثر اعتدالا خلال النهار وتميل للبرودة ليلا.وخلال الليل تستقر الرياح شمالية غربية مع بعض الموجات من الغبار غرب البلاد وجنوب غربها.وتشير حركة السحب صباح اليوم الإثنين، الى ان فرص الأمطار ستكون حاضرة هذا اليوم في (البصرة/ ميسان/ ذي قار/ واسط/ السليمانية/ شرق الديوانية/ السماوة)، مع بعض القطرات في اربيل ونينوى والانبار.