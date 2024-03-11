الواحدة ستكلف الدولة نحو "ألفين ونص".. 6 مليارات لمنح مشمولي الرعاية بطاقات موحدة

وقال مدير البطاقة الوطنية الموحدة العميد أحمد حديد المعموري إن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أطلقت مبادرة (هويتي عراقي) ضمن ثلاث مديريات كمرحلة تجريبية وسيتم قريباً تعميها بين بقية المديريات، مضيفاً أن الحملة ستصدر البطاقة الموحدة للمشمولين بشبكة الحماية استثناءً من الحجز الإلكتروني وأجور البطاقة .من جانبه، أوضح مدير أحوال الرصافة اللواء عدنان عماد أن رئاسة الوزراء خصصت ستة مليارات دينار للفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية والمسجلين ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل ليتم إصدار البطاقة الموحدة لهم، مبيناً أن مديريات الرصافة الأولى والثانية وأحوال الأعظمية، ستستقبل المشمولين من بعد الثالثة عصراً ولغاية الخامسة عصراً، وهناك محطات تم تخصيصها لهم، كما أن هناك موظفين تطوعوا للعمل بعد انتهاء ساعات العمل المخصصة لهم، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وسبق لوزارة العمل ان اشارت الى ان عدد المشمولين بمبادرة العراق هويتي أي الذين سيتم استخراج البطاقة الوطنية الموحدة لهم مجانا يبلغون 2.5 مليون شخص، وفقا لذلك فأنه اذا كان تصريح مدير أحوال الرصافة حول تخصيص 6 مليارات دينار يشمل جميع المشمولين البالغين 2.5 مليون مشمول ستكون كلفة البطاقة الواحدة تبلغ 2400 دينار، واذا كانت الكلفة مخصصة فقط للوجبة الأولى البالغة مليون شخص، حينها ستكون الكلفة 6 الاف دينار لكل بطاقة يتم استخراجها.