السجن 6 سنوات بحق تاجر مخدرات في كربلاء

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته ١٧٠ غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".