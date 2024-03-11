كيف تتجنب العطش خلال نهار رمضان؟.. إليكم السحور المناسب

*السحوريجب أن تضم وجبة السحور الخضار والخبز من الحبوب الكاملة والمأكولات الغنية بالبروتينات مثل الألبان والبيض والأفوكادو.*الماءللحفاظ على ترطيب الجسم يجب تناول المأكولات الغنية بالماء مثل البطيخ والسلطات الخضراء والخيار والطماطم.*الكافيينيجب التنبه الى أن القهوة والشاي والمشروبات الغازية يتسببون بكثرة التبول ما يؤدي الى التجفاف.*سحور مثالي- قطعتان من الخبز- بيضة مسلوقة- خضار- لبنة أو جبنة-زعتر وزيت- شاي أعشاب