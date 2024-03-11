صلاح الدين.. الحبس 3 سنوات لمختلس ادوية طبية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان يعمل امين مخزن ضمن دائرة صحة صلاح الدين اقدمَ على اختلاس 8025 علبة دواء كليكسان فرنسي المنشأ".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة 316 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 3 منه".