جنايات بابل: الإعدام بحق تجار مخدرات أحدهم يحمل الجنسية الأجنبية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، فيما ضبط بحوزة الثاني مائة ألف حبة مخدرة نوع المثيل امفيتامين بقصد المتاجرة بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "المدان الثالث والذي يحمل الجنسية الاجنبية كان منخرط في شبكة دولية عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة، لافتا إلى أن الاحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".