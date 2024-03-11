مع حلول رمضان.. العراق بمرتبة متقدمة بإنتاج التمور ومتراجعة باستهلاكه

وبحسب مراجعة خاصة أجرتها السومرية نيوز، فأن من بين 137 دولة حول العالم، جاء الراق في المرتبة 13 عالميًا باستهلاك التمور وبواقع 8 كيلوغرامات للفرد سنويًا.واحتلت عمان المرتبة الأولى في استهلاك الفرد للتمور بواقع 56.3 كجم تليها المملكة العربية السعودية والكويت، وعلى الطرف الآخر من المقياس جاءت جنوب السودان كاقل دولة بالاستهلاك وبواقع بـ 0.010 كجم، وساحل العاج بـ 0.010 كجم، وأوغندا بـ 0.010 كجم.وسيطرت الدول العربية على المراتب الأولى جميعها باستثناء قدوم ايران في المرتبة العاشرة.بالمقابل جاء العراق كخامس اكبر دولة في انتاج التمور عالميا وبواقع 750 الف طن سنويا بعد كل من مصر السعودية ايران الجزائر، وهذا هذا يعني أن العراق يستهلك العراق 320 الف طن سنويًا، أي 42% من اجمالي انتاجه السنوي، فيما يصدّر الـ60% المتبقية من انتاجه.