حادث دهس ينهي حياة طالبة جامعية في ديالى (صورة)

السومرية نيوز – محليات



تعرضت طالبة جامعية في كلية (بلاد الرافدين)، اليوم الاثنين 11 مارس/اذار 2024، لحادث دهس ما أدى الى وفاتها في محافظة ديالى.



وقال مصدر محلي للسومرية نيوز، ان طالبة بكلية بلاد الرافدين الجامعة بتقاطع القدس وسط مدينة بعقوبة، تعرضت لحادث دهس أثناء عبورها الطريق العام من قبل سيارة مسرعة"، لافتا الى ان "الحادث أدى إلى مصرع الطالبة".