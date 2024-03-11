السومرية توثق أجواء البصرة بعد هطول الأمطار

السومرية نيوز – محليات



وثقت عدسة السومرية نيوز، اليوم الاثنين 11 مارس/اذار 2024، أجواء محافظة البصرة بعد هطول الامطار فيها.



المشاهد ادناه: وصباح اليوم الاثنين، شهدت محافظة البصرة، تساقطا للأمطار بعدة مناطق منذ ساعات الصباح الأولى.

