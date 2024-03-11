النجف.. السجن 6 أشهر على مدير البلدية الأسبق ومدير التخطيط

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنح النجف المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، اليوم الاثنين 11 مارس/اذار 2024، حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على مدير بلدية النجف الاسبق ومدير التخطيط في المحافظة بتهمة هدر المال العام.

مصدر قضائي في محافظة النجف، ذكر للسومرية نيوز، ان "المحكمة، أصدرت حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر على مدير بلدية النجف الاسبق ومدير التخطيط في المحافظة بتهمة هدر المال العام"، دون المزيد من التفاصيل.



ويوم أمس، أفصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة؛ بناءً على تحقيقاتها، إذ بلغ خلال العام 2023 (11,186) أمراً، نُفِّذَ منها (7,856) أمراً.