حصلت على عقد بناء مجمع سكني.. معلومات عن شركة مقاولات تعود لأحد النواب (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



كشفت وثيقة صادرة من دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، معلومات جديدة عن شركة "فرسان الخير الدولية"، والتي تعود لأحد أعضاء مجلس النواب، والحاصلة على عقد بناء مشروع المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وبحسب الوثيقة، فقد قالت الدائرة، "شركة (فرسان الخير الدولية للتجارة والمقاولات العامة والنقل العام والخدمات العامة والاستثمارات العقارية والاستثمارات الصناعية والوكالات التجارية وخدمات المطارات وانتاج الروافد والركائز الكونكريتية محدودة المسؤولية مسجلة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م. ش. (١٤٨٤٥) والمؤرخة في ٢۰۲۱/۷/۱۲ وتعتبر قائمة ومستمرة من الناحية القانونية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل، رأسمالها (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) مليار دينار، مديرها المفوض ومالك اسهمها (وسام سامي ناجي) ، قدمت الشركة الحسابات الختامية لسنة ۲۰۲۲ ولا توجد غرامة عليها علماً انها غير مجازة الممارسة اعمال الوكالات التجارية".

وفي وقت سابق، حصلت السومرية نيوز، على وثيقة صادرة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء تؤكد حصول شركة مقاولات محلية تعود لأحد أعضاء مجلس النواب على عقد بناء مشروع المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وبحسب الوثيقة، فإن رئيس مجلس الوزراء وجه الهيئة الوطنية للاستثمار بإجراء اللازم بشأن ما ورد بكتاب شركة "فرسان الخير الدولية" للنقل العام والتجارة والمقاولات العامة والكالات التجارية في بناء المجمع السكني لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.



وفيما يلي نص الوثيقة: