السيد السيستاني يحدد غرة شهر رمضان

وذكر بيان لمكتب السيستاني ورد لـ السومرية نيوز، انه "يعلن سماحة السيد السيستاني (دام ظلّه) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق (١٢ /٣ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ، ونسألكم الدعاء".ويوم أمس، أعلن الوقف السني ان اليوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك.