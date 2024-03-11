بالصور.. هلال شهر رمضان يزين سماء العراق

يذكر أن المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، أعلن قبل قليل، أن "يوم غدٍ الثلاثاء الموافق (١٢ /٣ / ٢٠٢٤ م) هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ".وأمس الأحد، حدد ديوان الوقف السني، اليوم الاثنين، أول أيام شهر رمضان الفضيل.أدناه الصور: