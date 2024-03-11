الرشيد يصدر تحذيراً بشأن التقديم على السلف والقروض

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، "نحذر من التعامل مع المكاتب والصفحات الوهمية لترويج السلف والقروض وان لا علاقة للمصرف باي جهة خارجية لترويج السلف والقروض وتعاملنا مباشر مع المواطن من دون وسيط".ودعا المصرف، كافة الراغبين "بالتعامل مراجعة فروع المصرف او من خلال التطبيق الالكتروني".