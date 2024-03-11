بعدسة السومرية.. أول ليلة من رمضان في الكاظمية

تنشر السومرية نيوز، صوراً توثق الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.





وحدد المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، يوم غد الثلاثاء الأول من شهر رمضان المبارك.



وكان ديوان الوقف السني أعلن، أمس الأحد، أن اليوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان المبارك.

وأدناه صور بعدسة السومرية من مدينة الكاظمية..