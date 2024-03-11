من بغداد.. حملة تبرعات لدعم غزة (صور)

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الاثنين، حملة تبرعات نادى بها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لدعم غزة.



وسبق أن حدد مكتب الصدر ثلاث محافظات لتسلم التبرعات وهي بغداد والنجف والبصرة.

وكان السيد الصدر وجه، اليوم الاحد، بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة عبر فتح باب التبرعات "العينية" وذلك قبيل الدخول بشهر رمضان المبارك.

وأدناه صور متداولة عن الحملة..