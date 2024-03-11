تعليمات خاصة بشهر رمضان في العراق

اصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تعليمات خاصة بشهر رمضان المبارك.

وتضمنت التعليمات بحسب بيان للداخلية، "يمنع منعاً باتاً الإفطار العلني أو الاجهار بالإفطار العلني خلافاً للتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية".

كما تضمنت "غلق محال المشروبات الكحولية كافة خلال شهر رمضان المبارك ويتعرض المخالف للمسؤولية القانونية، وغلق المطاعم والكافيهات والمحال كافة التي تقدم المأكولات أو المشروبات غير المجازة أصولياً من قبل الجهات المختصة خلال أوقات الصيام ولحين وقت الإفطار".

وتضمنت التعليمات كذلك "تتولى الجهات المختصة بالوزارة تنفيذ هذا البيان بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الرسمية والحكومات المحلية ذات العلاقة".

ولفت البيان الى أنه "يتعرض المخالف لاحكام القانون المنوه إليه بفقرات هذا البيان للمسؤولية القانونية والقضائية".