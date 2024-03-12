النجف.. عدد الحالات المصابة بمرض الثلاسيميا تتجاوز 1400 حالة

وقال مدير قسم الثلاسيميا في المستشفى أحمد الكرعاوي إن الحالات المذكورة تنقسم إلى 950 حالة إصابة بفقر دم بحري و256 حالة فقر دم منجلي، أما بقية الحالات فتتوزع بين حالات فشل نخاع العظم وتكسر دم وراثي غير مشخص، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أن المركز يستقبل يومياً ما لا يقل عن 30 مريضاً وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 50 مريضاً، مشيراً إلى أن أهم العلاجات التي يتلقاها المرضى هي نقل الدم، ويصل عدد المرضى المعتمدين على نقل الدم إلى نحو 700 مريض، ويرتفع هذا العدد أو يقل بحسب الوضع الصحي لهم، أما العلاجات الأخرى فهي فيتامينات وأدوية طاردة للحديد، وهي متوفرة بنسبة جيدة عموماً، بينما نتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية لتوفير الفحوصات الكاملة التي يحتاج إليها المرضى.وأعرب الكرعاوي عن أمله في أن يفتتح مركز خاص لمرضى الثلاسيميا في مستشفى الزهراء، وذلك بعد اختيار موقعه، مؤكدا حاجة هذه الشريحة إلى الرعاية الطبية والمجتمعية والقانونية.من جانبهم، طالب عدد من مرضى الثلاسيميا بشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية، لأن معظمهم يعانون من ضيق الحالة المادية.وقال قيس محمد، أحد المرضى، إنهم بحاجة إلى الكثير من التسهيلات ليتمكنوا من محاربة المرض الذي يفتك بهم، مطالباً بشمولهم بالرعاية الاجتماعية والمعين المتفرغ، وكذلك تخصيص قطع أراض سكنية بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة، وفقا للصحيفة.