طقس العراق للأيام المقبلة.. أمطار ودرجات الحرارة غير مستقرة

وذكر بيان للهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس غد الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "يوم الخميس، سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وبين أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وتابع أن "يوم السبت القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية أحياناً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".