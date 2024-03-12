السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة ضابط أمني في بغداد

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة بقصد الحصول على منافع مالية بلغت أكثر (350) مليون دينار لقاء تعيين أشخاص بأوامر تعيين مزورة خلال عام 2023".ولفت إلى أن "الحكم صدر وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 و2 بدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 من قانون العقوبات".