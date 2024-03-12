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السجن 10 سنوات بحق منتحل صفة ضابط أمني في بغداد
محليات
2024-03-12 | 04:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
57 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة عشر سنوات عن جريمة انتحال صفة ضابط في جهاز المخابرات الوطني العراقي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة بقصد الحصول على منافع مالية بلغت أكثر (350) مليون دينار لقاء تعيين أشخاص بأوامر تعيين مزورة خلال عام 2023".
ولفت إلى أن "الحكم صدر وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً /1 و2 بدلالة مواد الاشتراك 47 ،48 ،49 من قانون العقوبات".
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