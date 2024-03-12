بغداد.. الحبس سنتين لاثنين من موظفي الصحة عن اختلاس مبالغ مالية

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لأ السومرية نيوز، أن "المدانين قاموا باختلاس رواتب حماية وزارة الصحة كونهم اعضاء في لجنة استلام وتوزيع الرواتب".وأضاف أن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٣١٥/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ مع الاستدلال بأحكام المادة ۲/۱۳۲ منه".