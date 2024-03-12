كربلاء.. السجن 6 سنوات لمدانة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدانة اقدمت على التلاعب والتزوير بوصولات سحب مبالغ مالية من حساب مشتكيات".وأضاف أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة ٣١٦/ الشق الاخير من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه".