المرور تحدد موعد تفعيل الإشارة الذكية والرادارات في الطرق السريعة

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مديرية المرور العامة، إذ جرى مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السريعة الى الخدمة يوم الجمعة الموافق 2024/3/15".ونقلت الوزارة تأكيد الوزير، على أن "تقوم دائرة المرور ببذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشدداً على "إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية".