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المحكمة الاتحادية تصدر توضيحاً بشأن انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري
محليات
2024-03-12 | 06:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
2,996 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 12 مارس/اذار 2024، توضيحاً حول انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري.
المحكمة ذكرت في بيان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط".
أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا والممثل لإقليم كردستان فيها، عن استقالته من عضوية المحكمة، معتبرا انه بعد 3 سنوات على اشغالي المنصب وجدت نفسي غير قادر على حماية حقوق كردستان.
وقال زيباري، في كلمة تابعته السومرية نيوز، انه من خلال عملي ومتابعتي داخل المحكمة، وجدت نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية نحو المركزية والابتعاد عن مبادئ واسس النظام الفيدرالي الاتحادي الذي اقره الدستور.
وأشار الى ان الدستور العراقي لعام 2005 يعتبر من الدساتير الجامدة، والتي حرص المشرعون والاباء المؤسسون له ان يكون تعديله خاضع لإجراءات معقدة، مبينا ان عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار الية اخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية جعل ممثلي كردستان وهما قاضيان فقط، عاجزين من تفادي اصدار قرارات تعتبر ماسة بحقوق الإقليم، مما جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية.
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