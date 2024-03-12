مجلس كربلاء يصوت على منع "تفتيت" الأراضي الزراعية

وقال نائب رئيس المجلس محفوظ التميمي في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس محافظة كربلاء عقد اليوم جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من القوانين".وأضاف التميمي، أن "المجلس صوت على قرار منع التفتيت والحفاظ على الأراضي الزراعية ودعم وتعضيد الاجراءات المتخذة من قبل المحافظ والسلطة القضائية بما يحقق الحفاظ على هوية المحافظة الزراعية".