اعتقال خمسة متهمين بالدكة العشائرية شرقي بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "تنفيذاً لتوجيهات الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد، ووفق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك وبهدف الحد من ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية (إرهاب الأحياء السكنية) التي تهدد السلم المجتمعي، تمكنت القطعات الأمنية في الفرقة الخامسة شرطة اتحادية ومن خلال الممارسات الأمنية والتجوال المستمر، من إلقاء القبض على خمسة متهمين بحيازة الأسلحة والأعتدة غير المرخصة وبالجرم المشهود".وأضافت، ان "المتهمين قاموا بالدكة العشائرية ضمن الأحياء السكنية في منطقتي (ام الكبر والغزلان، الرشاد) شرقي العاصمة بغداد".