تحديد أوقات الحجز الإلكتروني للحصول على البطاقة الوطنية

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من وزير الداخلية، وبإشراف مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، لغرض تسهيل عملية الحجز الالكتروني للحصول على البطاقة الوطنية، وجعلها أكثر انسيابية، تقرر أن تكون آلية الحجز بنظام الساعات موزعة على مدار اليوم، لتكون كل دائرة بطاقة وطنية لها ساعة محددة يكون الرابط فيها متاح، على أن يكون من بعد العاشرة مساء، والى الثانية عشر مساء متاح الى الجميع".التوقيتات أدناه: