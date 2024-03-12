أفاد مصدر أمني، الأربعاء، باندلاع حريق داخل نهر الفرات في الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقاً اندلع، قبل قليل، في جزرة داخل نهر الفرات في الكوفة".