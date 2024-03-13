خفيفة ومتعددة.. خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

السومرية نيوز-محليات



لليوم الثاني على التوالي، لاتزال الازدحامات في بغداد خفيفة نوعا ما ومنذ بدء شهر رمضان، حيث اقتصرت الازدحامات على مناطق معينة وتكون خفيفة وقصيرة ولايوجد وقوف طويل.





جسر الطابقين مزدحم

جسر الجادرية ازدحام لغاية تقاطع الجامعة

شارع الأردن من نفق الشرطة لغاية تقاطع سيد الحليب

ساحة النسور بجميع الاتجاهات وشارع محمد مهدي الجواهري من ساحة قحطان لساحة النسور

شارع 14 رمضان من التقاطع مع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل المركزي

جسر سريع ابوغريب لغاية حديقة اللقاء

من مجسر اللغاء لغاية مرور البيجية

شارع وزارة الكهرباء وشارع النقابات والرواد في المنصور

شارع موسى بن نصير مثنى الشيباني بور سعيد شارع الثورة الرابطة جميعها بين سريع القناة ومحمد القاسم

جسر البنوك بازدحام متصل لغاية نفق النداء

شارع المشاتل وشارع أبو حنيفة النعمان اتصالا بساحة عنتر

شارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم والازقة المؤدية الى مدينة الطب جميعها مزدحمة وجاءت خارطة الازدحامات في شوارع بغداد لليوم الأربعاء 13 اذار 2024 كالاتي:جسر الطابقين مزدحمجسر الجادرية ازدحام لغاية تقاطع الجامعةشارع الأردن من نفق الشرطة لغاية تقاطع سيد الحليبساحة النسور بجميع الاتجاهات وشارع محمد مهدي الجواهري من ساحة قحطان لساحة النسورشارع 14 رمضان من التقاطع مع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل المركزيجسر سريع ابوغريب لغاية حديقة اللقاءمن مجسر اللغاء لغاية مرور البيجيةشارع وزارة الكهرباء وشارع النقابات والرواد في المنصورشارع موسى بن نصير مثنى الشيباني بور سعيد شارع الثورة الرابطة جميعها بين سريع القناة ومحمد القاسمجسر البنوك بازدحام متصل لغاية نفق النداءشارع المشاتل وشارع أبو حنيفة النعمان اتصالا بساحة عنترشارع وزارة الصحة ومجسر باب المعظم والازقة المؤدية الى مدينة الطب جميعها مزدحمة