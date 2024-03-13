الهجرة تعلن عودة أكثر من 320 نازحا إيزيديا إلى سنجار

وقالت جابرو في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من (٣٢٠) نازحا إيزيديا عادوا من مخيم كبرتو في محافظة دهوك بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، تمهيدا لإغلاق مخيمات النزوح حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".وأوضحت جابرو، أن "عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وبالتعاون مع الإدارات المحلية في محافظتي دهوك ونينوى"، فيما وجهت بـ"شمول الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية والسلع المعمرة وتلبية جميع احتياجاتها سريعا".وأكدت جابرو، أن "الوزارة مستمرة بالعمل لإعادة جميع النازحين بشكل طوعي وإغلاق ملف النزوح بالكامل في ٣٠ من شهر تموز المقبل".