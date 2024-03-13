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طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة.. أمطار خفيفة وارتفاع بالحرارة
محليات
2024-03-13 | 03:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
743 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وحدوث عواصف رعدية بدءاً من الغد.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الخميس ، سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ويكون غائماً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية من البلاد".
وأضافت أن "يوم الجمعة، سيكون الطقس غائماً جزئيا الى غائم مع أمطار رعدية عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى حيث يكون الطقس فيها غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".
وبينت الهيئة أن "يوم السبت، سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً يكون غائماً مع أمطار خفيفة في الأقسام الشرقية ويتحسن تدريجياً خلال النهار، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".
وتابعت أن "يوم الأحد القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".
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