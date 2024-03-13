"فصل عشائري" يتصدر الترند في العراق.. رجل دهس طفل فتلقى سيارة هدية! (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



تصدر "فصل عشائري" خلال الساعات القليلة الماضية، أقيم بين عشيرتي "عبودة" و"زبيد"، الترند على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وذلك بسبب إعطاء رجل دهس طفل مبلغ مالي لشراء سيارة خاصه به.







وعند إقامة "الفصل العشائري"، طالبت عشيرة الطفل "ايهم" بمبلغ مالي قدره 18 مليون دينار عراقي، فقامت عشيرة السائق "ماجد " بدفع المبلغ وذلك تعويضاً على وفاة الطفل نتيجة الدهس. وفي تفاصيل القصة، فان المواطن العراقي "ماجد الزبيدي" والذي يعمل سائق تكسي عند أحد الأشخاص ويعاني من الناحية المادية، قام بدهس طفل من عشيرة "عبودة" عند خروجه في الصباح الباكر دون قصد ما أدى الى وفاته، حسبما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي التفاصيل.وعند إقامة "الفصل العشائري"، طالبت عشيرة الطفل "ايهم" بمبلغ مالي قدره 18 مليون دينار عراقي، فقامت عشيرة السائق "ماجد " بدفع المبلغ وذلك تعويضاً على وفاة الطفل نتيجة الدهس.



لكن وقبل نهاية "الفصل العشائري"، تنازل والد الطفل "ايهم" عن المبلغ المالي الذي دفعته عشيرة السائق "ماجد"، كما شرط ان هذه الأموال تذهب الى ماجد من أجل شراء سيارة خاصة به وذلك بسبب أوضاعه المالية الصعبة وكذلك بسبب أنهم جيران منذ وقت طويل.





ويأتي هذا وسط اتسعت ظاهرة "الفصل العشائري" أو "الكوامة" خلال السنوات الاخيرة وهي تعالج اليوم مشاكل جرائم قتل جنائية وحوادث سير ومشاحنات فردية وعراك، وتلك التي تتعلق بنزاعات على الأراضي والري وخلافات تاريخية. ويحصل "الفصل" في قضية بين عشيرتين لدى طرف ثالث أو حتى بينهما، من أجل التوصل إلى اتفاق ينهي المسألة، وهو ما يتم عادة عبر دفع مبالغ مالية.