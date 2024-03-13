خطر يهدد المواطنين.. الصدأ يأكل الجسر الحديدي في الكوفة (صور)

وتعود أسباب خطورة هذا الجسر، الى تآكل أغلب اجزائه وعدم إجراء صيانة دورية له، وسط مناشدات أهالي المناطق القريبة منه بضرورة إعادة صيانته حفاظا على حياة الناس.وتم انشاء هذا الجسر قبل أكثر من عشر سنوات لفك الاختناقات عن جسر الكوفة الكبير، حيث كان الجسر الوحيد الرابط بين جانبي الكوفة غربا وشرقا.أدناه صور الجسر: