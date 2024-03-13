"إحنا بظهركم".. حملة توعوية من الأمن الوطني في مدارس البنات

السومرية نيوز – محليات



أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، حملة "إحنا بظهركم" التثقيفية في مدارس البنات تهدف الى التوعية الوقائية من عمليات الابتزاز الإلكتروني والحد منها.







وأضاف الجهاز، أن "الحملة تهدف أيضا الى التعريف بآلية التواصل مع منصات الجهاز في حال التعرض للابتزاز". وقال الجهاز في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الحملة توعوية تثقيفية أطلقها جهاز الأمن الوطني في المدارس المتوسطة والإعدادية للبنات، حيث تهدف إلى التوعية الوقائية من عمليات الإبتزاز الإلكتروني للحد منها".وأضاف الجهاز، أن "الحملة تهدف أيضا الى التعريف بآلية التواصل مع منصات الجهاز في حال التعرض للابتزاز".

ورصد العراقيون خلال الأيام القليلة الماضية، شعارات وعبارات معلقة في الشوارع وتحديدا عبارة "احنا بظهركم" والتي أصبحت عبارة مبهمة للجميع، فيما تبين انها مرتبطة بحملة للأمن الوطني لحماية النساء من الابتزاز.



واطلق جهاز الأمن الوطني، أوسع حملة توعوية تحت عنوان "احنا بظهركم" للوقاية من الابتزاز، حيث تستهدف طالبات الثانوية والاعدادية لتحصين انفسهن وهواتفهن ومواقعهن على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكر الجهاز للسومرية نيوز، ان الحملة تركز جهودها على دعم الفتيات ممن تعرضن للابتزاز الإلكتروني، وطرق الدفاع لمن لم يتعرضوا، فضلا عن توجيههن للتعامل مع المبتز بالطرق القانونية الصارمة.



ويدعو جهاز الامن الوطني، جميع من يتعرض لحالات الابتزاز، للاتصال على الخط الساخن المخصص للابلاغ عن حالات الابتزاز مباشرة على الرقم (131) وسيتم التعامل بسرية تامة مع البلاغ.