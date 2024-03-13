كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تكليف كريم حمادي رئيساً لشبكة الإعلام العراقي.

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إنه "تم تكليف كريم حمادي رئيساً لشبكة الإعلام العراقي خلفاً للمقال نبيل جاسم".



صوت مجلس النواب، الأحد الماضي، على اعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي.



وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب صوت على اعفاء نبيل جاسم من رئاسة شبكة الاعلام العراقي، بعد أن صوت على اضافة فقرة على جدول أعماله تفضي بـ(سحب الثقة من رئيس الشبكة)".