العراق يعلن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات دوليين

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة تجار مخدرات دوليين.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على (3) تجار مخدرات دوليين". وأضاف أن المعتقلين "يعملون بتجارة المخدرات لصالح عصابات داعش الإرهابية بين سوريا والعراق ولبنان".

