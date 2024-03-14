السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته ٣٥٥ غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة لغرض الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".



وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لإحكام المادة ٢٨/ أولا مــن قـانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".