توضيح حكومي بشأن منهاج "التربية الأخلاقية"

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة ومن خلال حرصها على النهوض بالواقع التربوي والسلوكي للتلاميذ والطلبة، أكملت عملية تأليف وطباعة مادة التربية الأخلاقية، التي ستكون ضمن المناهج الدراسية للعام الدراسي المقبل 2024 ــ 2025، منوها بأنه كان من المفترض إدخالها للتدريس خلال العام الدراسي الماضي، إلا أن بعض التعديلات الفنية التي أجرتها الوزارة حالت دون ذلك، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأكد أن المنهاج الجديد يهدف لغرس قيم ومبادئ أساسية من شأنها النهوض بالواقع السلوكي للتلاميذ والطلبة، إلى جانب الواقع العلمي، من ضمنها مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان التي حرصت الوزارة على أن تكون ضمن المنهاج المذكور، إلى جانب التثقيف والتوعية بالجوانب الإنسانية والسلوكية الصحيحة التي يحتاج إليها التلاميذ والطلبة.ولفت السيد إلى أن المنهاج الجديد سيدرس للصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية، أي للصف الأول الابتدائي والأول المتوسط والرابع الإعدادي فقط، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت على أن تطبع المنهاج داخل البلاد، موضحا في ختام حديثه أن المرشدين التربويين سيتولون عملية تدريسه.