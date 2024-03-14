العراق على موعد مع الأمطار.. تعرف على طقس الأيام الأربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الجمعة، سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً مع فرصة لزخات مطر رعدية خلال الليل في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما ستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأضاف البيان أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".وبين أن "يوم الاحد، سيكون الطقس غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وتابع أن "يوم الاثنين القادم، سيكون الطقس غائماً في عموم البلاد مع تساقط امطار في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".