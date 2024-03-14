كركوك.. تفعيل عمل لجنة مشتركة للقضاء على الظواهر السلبية

وقالت مسؤول لجنة تمكين المرأة والشهداء والجرحى في المحافظة انتصار كريم إنَّ اللجنة وممثلي دوائر الرعاية الاجتماعية والشرطة المجتمعية والمنظمات والمحافظة أعادوا تفعيل عمل اللجنة المشكلة للقضاء على الظواهر السلبية التي تخص النساء بمختلف الفئات العمرية ومحاولة تقديم المساعدة لهن، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأوضحت أنَّ آلية العمل تتضمن تنظيم ورش توعية وإرشاد في دار الإيواء للناجيات والمعنفات، وتأهيل ودمج النساء في المجتمع لاسيما المتضررات من قضايا العنف الأسري وإرهاب “داعش” وسوء المستوى المعيشي والمشكلات الأسرية.وأضافت أنَّ اللجنة تسعى من أجل الحصول على فرص العمل أو استحصال رواتب رعاية المرأة وفق الضوابط المعمول بها، فضلاً عن إعادة البعض من الفتيات إلى مقاعد الدراسة وإنهاء حالات التسول.