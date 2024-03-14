صلاح الدين.. الحبس 3 سنوات بحق مدان لإضراره عمدا بأموال الدولة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان خلال عمله مدير تخطيط ديوان محافظة صلاح الدين قام بالصرف على (63) مشروع بكلفة تسعة وخمسون مليار وستمائة وتسعة وستون مليون وتسعمائة وتسعون الف دينار لم يكن مصادقا عليها".وأضاف أن "الحكم بحقه صدر استناداً لإحكام المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".