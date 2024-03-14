القضاء يتسلم من فريق التحقيق الدولي "يونيتاد" بيانات رقمية تخص "داعش"

المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ القاضي خالد طه، تسلم من فريق التحقيق الدولي يونيتاد هذه البيانات في مقر الاستئناف وبحضور نائب رئيس الاستئناف القاضي علي حسين جفات قاضي اول محكمة تحقيق الكرخ الأولى".وأضاف انه "تم تسليم هذه البيانات إلى مجلس القضاء الأعلى استناداً إلى قرار مجلس الأمن لغرض استخدامها لدى المحاكم العراقية حيث يعتبر هذا الانجاز هو من ضمن أطر التعاون المشترك بين القضاء وفريق التحقيق الدولي".وبحسب البيان، أكد رئيس الاستئناف على "ضرورة التعاون المستمر مع فريق التحقيق الدولي يونيتاد والمنظمات الدولية التي تعمل في داخل العراق وتقديم دعمها للقضاء".